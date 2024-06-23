В МВД Дагестана сообщили о ликвидации двух боевиков
Двое боевиков, открывших стрельбу в Махачкале, ликвидированы, работа силовиков продолжается. Об этом сообщили в МВД по Республике Дагестан 23 июня.
Правоохранители перекрыли в городе движение.
Кроме того, в социальных сетях распространились кадры, предположительно, задержания еще двух боевиков в Махачкале.
Вечером в воскресенье появилась информация о стрельбе в районе церкви в Дербенте. Позднее в ГУ МВД сообщили, что неизвестные обстреляли синагогу и церковь, а после скрылись на белом Volkswagen Polo. Погиб один полицейский.
Затем стало известно, что неизвестные обстреляли церковь, а также пост ДПС на улице Ермошкина в Махачкале, один сотрудник полиции погиб, а шесть пострадали. Также горела городская синагога.
Зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев также сообщил, что при этих нападениях в Махачкале погиб охранник церкви, а в Дербенте — священник.
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в республике объявлен план «Перехват» для поимки преступников, а также создан оперштаб. В Следственном комитете (СК) России сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 205 УК РФ («Теракт»).