Общественник сообщил о гибели священника в Дербенте и охранника церкви в Махачкале
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- Общественник сообщил о гибели священника в Дербенте и охранника церкви в Махачкале
Священник в Дербенте и охранник церкви в Махачкале убиты. Об этом сообщил зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев 23 июня.
«По поступившей мне информации, отца Николая в церкви в Дербенте убили. <...> 66 лет ему было. <...> Охранника Михаила в церкви Махачкалы-1, вооруженного лишь газовым пистолетом, расстреляли. Священники закрылись в церкви, ждут помощи», — написал он в Telegram-канале.
Как сообщают в Telegram-каналах, двоих преступников, напавших на полицейских в Махачкале, правоохранительным органам удалось ликвидировать. Их личности на данный момент устанавливаются.
Вечером в воскресенье появилась информация о стрельбе в районе церкви в Дербенте. Позднее в ГУ МВД сообщили, что неизвестные обстреляли синагогу и церковь, а после скрылись на белом Volkswagen Polo. Погиб один полицейский.
Затем стало известно, что неизвестные обстреляли церковь, а также пост ДПС на улице Ермошкина в Махачкале, один сотрудник полиции погиб, а шесть пострадали. Также горела городская синагога.
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в республике объявлен план «Перехват» для поимки преступников, а также создан оперштаб. В Следственном комитете (СК) России сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 205 УК РФ («Теракт»).