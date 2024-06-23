В Дербенте и Махачкале возобновилась стрельба
В Дербенте и Махачкале снова слышна стрельба, сообщает корреспондент «Известий».
Так, в столице Дагестана перестрелка ведется в районе церкви, которую ранее подожгли боевики.
Ранее в воскресенье неизвестные обстреляли синагогу и церковь, а после скрылись на белом Volkswagen Polo. Сообщалось о гибели полицейского, а также священника отца Николая.
Позднее стало известно, что неизвестные обстреляли церковь, а также пост ДПС на улице Ермошкина в Махачкале, один сотрудник полиции погиб, а шесть пострадали. Также горела городская синагога.
По факту нападений в Дербенте и Махачкале возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). По данным МВД по Дагестану, в общей сложности пострадали 16 человек.
На данный момент известно, что двое боевиков, открывших стрельбу в Махачкале, ликвидированы, работа силовиков продолжается. Кроме того, в социальных сетях распространились кадры, предположительно, задержания еще двух террористов на городском пляже.