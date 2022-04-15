ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы ВОВ

Сотрудники ФСБ рассекретили архивные документы и фотографии, свидетельствующие о жестоких преступлениях нацистов в городе Старый Крым в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пятницу, 15 апреля, в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

«Управлением ФСБ подготовлены к передаче в Государственный архив республики Крым архивные документы, свидетельствующие о зверствах солдат 17-й полевой армии вермахта под руководством командующего войсками в Крыму генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке в апреле 1944 года в отношении мирных жителей города Старый Крым», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в архив передаются копии многочисленных протоколов допросов, открывающие новые подробности преступлений, совершенных под руководством Эрвина Йенеке на территории полуострова.

В 1945 году немецкого военнокомандующего Йенеке арестовали советские войска, а в ноябре 1947 года в ходе знаменитого «Севастопольского судебного процесса» Йенеке был осужден военным трибуналом Черноморского флота к 25 годам заключения в лагерях.

4 ноября сотрудники ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю в рамках проекта «Без срока давности» рассекретило архивные документы о действиях командующего войсками вермахта генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке на полуострове в период с 1943 по 1944 год.

Уточняется, что речь идет о материалах, включающих протоколы допросов Йенеке, постановления о предъявлении ему обвинений. В документах представлены новые подробности преступлений, которые совершили нацисты в республике. Как рассказали в УФСБ, в 1947 году командующий был арестован и приговорен военным трибуналом Черноморского флота к 25 годам заключения в лагерях.

В конце августа управление ФСБ России по Омской области рассекретило документ о преступлениях гитлеровцев во время оккупации Бородянского района Киевской области в годы Великой Отечественной войны. В акте, который составила специальная советская комиссия в ноябре 1943 года после освобождения Бородянского района Красной армией регистрировались факты жестоких преступлений нацистов.