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ФСБ Крыма рассекретила материалы следствия по нацистскому преступнику
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ФСБ Крыма рассекретила материалы следствия по нацистскому преступнику

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Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Республике Крым и городу Севастополю в рамках проекта «Без срока давности» рассекретило архивные документы о действиях командующего войсками вермахта генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке на полуострове в период с 1943 по 1944 год. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

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«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в рамках проекта «Без срока давности» продолжает работу по рассекречиванию архивных документов, разоблачающих нацистские преступления в Крыму, с целью установления имен всех жертв геноцида мирного населения в годы Великой Отечественной войны и увековечения их памяти. Подготовлены к передаче в Музей обороны Севастополя архивные материалы, свидетельствующие о зверствах солдат 17-й армии вермахта под руководством командующего войсками в Крыму генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке в период с 1943 по 1944 год», — указано в заявлении.

Уточняется, что речь идет о материалах, включающих протоколы допросов Йенеке, постановления о предъявлении ему обвинений. В документах представлены новые подробности преступлений, которые совершили нацисты в республике. Как рассказали в УФСБ, в 1947 году командующий был арестован и приговорен военным трибуналом Черноморского флота к 25 годам заключения в лагерях.

В конце августа управление ФСБ России по Омской области рассекретило документ о преступлениях гитлеровцев во время оккупации Бородянского района Киевской области в годы Великой Отечественной войны. В акте, который составила специальная советская комиссия в ноябре 1943 года после освобождения Бородянского района Красной армией, регистрировались факты жестоких преступлений нацистов.

Проект «Без срока давности» направлен на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР и на изучение нацистских преступлений на оккупированных территориях. В рамках инициативы исследуются архивные документы, проводятся полевые работы, просветительские акции и научные конференции.

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