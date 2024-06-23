Работа метро в Харькове приостановлена после серии взрывов
Серия взрывов прогремела в Харькове в воскресенье, 23 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.
Несколько районов города оказались обесточены, работа метро в Харькове также была приостановлена.
«Временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. Все станции работают исключительно в режиме укрытия», — сообщила пресс-служба метрополитена в своем Telegram-канале.
Позднее Терехов также сообщил об остановке работы всего городского электротранспорта.