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На Украине сообщили о взрывах в Харькове

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Фото: Global Look Press/Mykola Miakshykov
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В украинском Харькове прогремели взрывы. Об этом 11 апреля сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В городе раздаются взрывы. Харьков под ударом российских ракет», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

По данным карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

В Минобороны России эту информацию не комментировали.

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Накануне, 10 апреля, сообщалось о взрыве в Одесской области и нескольких взрывах в Одессе. Позже стало известно о повторном взрыве в Одессе, а также в Черноморске Одесской области.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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