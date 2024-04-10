Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области

Взрыв был слышен в Одесской области, работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 10 апреля сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрыве в Одесской области. Работает ПВО», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.

В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Ранее в этот же день сообщалось о взрывах в Одессе. Позже стало известно о повторном взрыве в Одессе, а также в Черноморске Одесской области. Кроме того, о взрывах в Одессе сообщалось также этим утром.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.