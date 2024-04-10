Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Черноморске
Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины, сообщает в среду, 10 апреля, украинский телеканал «Общественное».
«Взрыв прогремел в Одессе», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Позже сообщалось о повторном взрыве в Одессе, а также в Черноморске Одесской области, передает «Страна.ua». Перед этим в южных областях страны была объявлена воздушная тревога.
В Минобороны России данную информацию не комментировали.
О взрывах в Одессе сообщалось также этим утром. Также украинские СМИ писали, что взрывы прогремели в Николаевской области и подконтрольном Киеву городе Запорожье.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.