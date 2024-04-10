Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом 10 апреля сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

Согласно данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской и Одесской областях объявлена воздушная тревога.

В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.

Ранее, 9 апреля, сообщалось, что в городе Одессе на Украине прогремели взрывы. Тогда, согласно данным карты воздушных тревог Украины на 16:20 мск, сигнал ракетной опасности звучал в нескольких регионах страны, в том числе и Одесской области.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.