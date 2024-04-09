Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

В Одессе прогремели взрывы. Об этом 9 апреля сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram.

«В Одессе снова прогремел взрыв», — говорится в сообщении.

Информацию о взрывах подтвердили и в РБК-Украина.

Согласно данным карты воздушных тревог Украины на 16:20 мск, сигнал ракетной опасности звучал в нескольких регионах страны, в том числе и Одесской области.

Также в этот день сообщалось о взрывах в Харькове. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Взрывы в Одессе звучали и днем ранее, был поврежден логистический центр, сообщили СМИ. Тогда воздушная тревога не объявлялась. Информации о пострадавших нет.

До этого, 7 апреля, сообщалось, что в Одессе произошел пожар после взрывов, которые прогремели в городе ночью. Силы обороны юга украинской армии рассказали, что в результате случившегося потерпели разрушение административное и техническое здания.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.