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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

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Фото: Global Look Press/Mykola Miakshykov
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Взрывы прогремели в Николаевской области на юге Украины. Об этом 10 апреля сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

Согласно данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога.

В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.

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Ранее в этот день сообщалось, что взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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