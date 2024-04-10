Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию троих сыновей главы политбюро ХАМАС

Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности страны (ШАБАК) подтвердили ликвидацию в секторе Газа троих сыновей главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Заявление об этом 10 апреля опубликовано в Telegram-канале израильских вооруженных сил.

«ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали трех боевиков военного крыла ХАМАС в центральной части сектора Газа. <...> Армия обороны Израиля подтверждает, что трое боевиков являются сыновьями Исмаила Хании, главы политического бюро ХАМАС», — говорится в тексте.

Уточняется, что по указанию обеих структур военно-воздушные силы Израиля в среду нанесли по ним авиаудар. По данным ЦАХАЛ, в результате погибли командир ячейки военного крыла ХАМАС Амир Хания, а также военные оперативники движения Мохаммад и Хазем Хания.

Ранее в этот день СМИ сообщали о гибели троих сыновей главы ХАМАС и нескольких его внуков. Исмаил Хания заявил, что это не повлияет на требования движения о прекращении огня.

Накануне Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации главы бюро по чрезвычайным ситуациям движения ХАМАС Хатема Альрамери. Тогда же израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что вооруженные силы страны ликвидируют все батальоны палестинского движения, в том числе в городе Рафах, и «никакая сила» не сможет это остановить.

В тот же день минздрав сектора Газа сообщил, что число жертв израильских ударов по палестинскому анклаву с 7 октября достигло 33 360 человек, еще 75 993 пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.