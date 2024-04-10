Глава политбюро ХАМАС прокомментировал убийство своих сыновей в секторе Газа

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, комментируя гибель своих троих сыновей и троих внуков, заявил, что она не повлияет на требования движения о прекращении огня. Об этом 10 апреля он заявил каналу Al Jazeera.

Хания сообщил, что палестинские лидеры не отступят, и убийства их близких не повлияют на требования ХАМАС.

«Они остались с нашим народом в секторе Газа и не покинули его. Весь наш народ и все семьи жителей заплатили высокую цену кровью своих детей, и я один из них», — прокомментировал он.

Также он добавил, что «эта кровь» только усилит стойкость народа и «верность своей земле».

Ранее в этот день СМИ сообщили о гибели троих сыновей главы ХАМАС при ударе Израиля по Газе.

Глава минюста Турции Йылмаз Тунч 10 апреля заявил, что Израиль, который игнорирует решения международных организаций и призывы других стран к прекращению эскалации конфликта в секторе Газа, нельзя называть государством. Он добавил, что в ситуации с сектором Газа мир всегда чувствовал себя беспомощным в международной системе.

9 апреля минздрав сектора Газа сообщил, что число жертв израильских ударов по палестинскому анклаву с 7 октября достигло 33 360 человек, еще 75 993 пострадали. В свою очередь, палестинское агентство Wafa сообщало, что ЦАХАЛ массово арестовывает палестинцев в населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан — в Вифлееме, Тулькарме, Иерихоне, Рамалле и других. Суммарно за сутки были арестованы минимум 30 человек, а один из них был ранен.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.