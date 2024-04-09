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Минздрав сектора Газа назвал число погибших от ударов Израиля

Минздрав Газы: при ударах Израиля погибли 33 360 человек, пострадали — 75 993
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Фото: Global Look Press/Naaman Omar
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Число жертв израильских ударов по сектору Газа с 7 октября достигло 33 360 человек. Об этом 9 апреля сообщил минздрав анклава.

«По меньшей мере 33 360 палестинцев были убиты и еще 75 993 получили ранения в результате новой израильской агрессии в секторе Газа», — цитирует ведомство телеканал Al Ghad.

Вещатель также уточняет, что за последние сутки в больницах в секторе Газа зафиксировали 153 погибших и 60 раненых. При этом некоторое число пострадавших всё еще находятся под завалами и на дорогах, куда не могут добраться бригады скорой помощи и гражданской обороны.

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Ранее в этот день палестинское агентство Wafa сообщало, что вооруженные силы Израиля массово арестовывают палестинцев в населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан — Вифлееме, Тулькарме, Иерихоне, Рамалле и других. Суммарно за сутки были арестованы минимум 30 человек, а один из них получил ранения.

1 апреля ЦАХАЛ атаковала конвой благотворительной организации World Central Kitchen (WCK). Погибли семь волонтеров из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством — США и Канады. Уточнялось, что действия организации были согласованы с армией Израиля. После атаки WCK приостановила работу в регионе.

Позднее, 9 апреля, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне предложил ввести санкции против Израиля за то, что он препятствует доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. По его словам, при необходимости Париж продолжит добиваться гуманитарных поставок населению палестинского анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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