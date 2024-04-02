В Белом доме сообщили о гибели американца после удара Израиля по сотрудникам НКО

Американец с двойным гражданством погиб при ударе Израиля по сотрудникам международной некоммерческой организации (НКО) «Всемирная центральная кухня» на территории Сектора Газа. Это 2 апреля подтвердил координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности США Джон Кирби на брифинге в Белом доме.

«Я могу подтвердить, что один из них был американским гражданином с двойным гражданством», — сказал Кирби.

Он предположил, что число жертв удара может вырасти, но подчеркнул, что не знает наверняка.

США возмущены этой атакой Израиля, из-за которой погибли семь сотрудников этой НКО. При этом у Белого дома нет доказательств, что ЦАХАЛ совершила это нападение намеренно, зная, что собирается нанести удар по гуманитарным работникам.

Ранее 2 апреля Армия обороны Израиля нанесла удар по конвою благотворительной организации «Всемирная центральная кухня» (World Central Kitchen). Работники этой НКО из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством США и Канады передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом WCK по «деконфликтной зоне» Газы. Это было согласовано с армией Израиля. После атаки организация приостановила работу в регионе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в то же день назвал этот инцидент трагическим случаем и подчеркнул, что ЦАХАЛ нанесла удар по невинным людям непреднамеренно.

Помимо этого, ЦАХАЛ 1 апреля атаковала одно из зданий в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска в Сирии. Это было консульство Ирана в Сирии, при ударе погиб высокопоставленный командующий КСИР (Коорпус стражей исламской революции — элитное иранское военно-политическое формирование) Мохаммад Реза Захеди. 2 апреля число жертв атаки выросло до 13. ООН выразила обеспокоенность произошедшим, но отметила, что ей нужно больше информации для проверки сообщений об ударе в СМИ и формирования своей позиции.

Посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари заявил, что его страна решительно ответит на налет Израиля на Дамаск. Он обратил внимание, что это первый случай, когда Тель-Авив атаковал официальное здание иранской дипмиссии и признал это. РФ также осудила израильский удар по консульству. Посольство России в Тегеране считает эту атаку грубейшим нарушением международного права.

Новость дополняется