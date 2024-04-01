Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Черным морем
Интернет и технологии
Маск заявил о риске гибели человечества из-за ИИ с вероятностью 10–20%
Общество
Пушилин обвинил Киев в затягивании конфликта для удержания власти
Интернет и технологии
«ВКонтакте» сообщила о штатной работе на фоне сообщений о сбоях
Общество
Бастрыкин запросил повторный доклад о расследовании ЧП на руднике «Пионер»
Мир
Украинский экономист сообщил, что гривна вошла в топ-10 самых слабых валют мира
Мир
Россия решительно осудила атаку Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске
Происшествия
Над Белгородской областью уничтожены 19 снарядов РСЗО Vampire
Общество
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и до +20 градусов 1 апреля
Мир
Турецкая Southwind предупредила о рисках для других авиакомпаний страны
Происшествия
Число пострадавших при обстреле Белгорода достигло 10 человек
Общество
Начальник ростовского МЧС угнал пожарную машину для проверки подчиненных
Общество
Свердловский минздрав сообщил о состоянии пострадавших на шахте «Северопесчанская»
Общество
Депутат допустила усиление ответственности водителей электросамокатов
Общество
Срок временного пребывания иностранцев в РФ могут сократить до 90 дней в течение года
Мир
КСИР подтвердил гибель двух генералов при атаке Израиля по генконсульству Ирана
Сюжет:

МИД Ирана заявил о праве страны ответить на удар Израиля по Дамаску

0
Фото: REUTERS/Firas Makdesi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иран оставляет за собой право ответить на удар Израиля по консульству республики в сирийском Дамаске. Об этом 1 апреля заявил официальный представитель иранского МИДа Насер Канани.

«Пресс-секретарь министерства иностранных дел Насер Канани решительно осудил нападение сионистского режима на консульское здание посольства Исламской Республики Иран в Дамаске. <…> Иран, защищая свои права на принятие ответных мер, решит о способе реакции и наказании агрессора», — приводятся его слова в Telegram-канале внешнеполитического ведомства республики.

Канани подчеркнул, что ответственность за последствия случившегося лежит на израильской стороне. Кроме того, по факту произошедшего организована проверка. Он также призвал международное сообщество осудить израильский удар и «принять необходимые меры».

В свою очередь, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари заверил, что республика даст решительный ответ на действия Израиля в Дамаске. По его словам, израильские власти нарушают международные законы.

«Это первый случай, когда Израиль напал на официальное дипломатическое здание Ирана и признался в преступлении. Иран ответит достойной местью», — передает агентство Tasnim слова Акбари.

В заявлении дипломата указано, что действия Израиля нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

Посол Ирана в Сирии также отметил, что в результате удара по генконсульству есть погибшие — от пяти до семи человек. По данным Tasnim, еще двенадцать пострадали.

Пошли вразброс: США продолжают накалять ситуацию на Ближнем Востоке
Чего добивается Вашингтон ударами по Сирии, Ираку и Йемену и как это отразится на обстановке в регионе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по иранскому консульству в Сирии. При атаке погиб высокопоставленный командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Реза Захеди.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация крайне обеспокоена сообщениями в СМИ об израильском ударе по иранскому консульству в Дамаске. Он отметил, что объединению нужно больше сведений о произошедшем, чтобы выяснить, являются ли публикации правдой. В ООН проследят за развитием событий, чтобы позже выразить мнение об этой атаке. Нападения на любое государство, совершенные из-за границы, представляют собой нарушение суверенитета страны, по которой нанесен удар, добавил Дюжаррик.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024