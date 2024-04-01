МИД Ирана заявил о праве страны ответить на удар Израиля по Дамаску

Иран оставляет за собой право ответить на удар Израиля по консульству республики в сирийском Дамаске. Об этом 1 апреля заявил официальный представитель иранского МИДа Насер Канани.

«Пресс-секретарь министерства иностранных дел Насер Канани решительно осудил нападение сионистского режима на консульское здание посольства Исламской Республики Иран в Дамаске. <…> Иран, защищая свои права на принятие ответных мер, решит о способе реакции и наказании агрессора», — приводятся его слова в Telegram-канале внешнеполитического ведомства республики.

Канани подчеркнул, что ответственность за последствия случившегося лежит на израильской стороне. Кроме того, по факту произошедшего организована проверка. Он также призвал международное сообщество осудить израильский удар и «принять необходимые меры».

В свою очередь, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари заверил, что республика даст решительный ответ на действия Израиля в Дамаске. По его словам, израильские власти нарушают международные законы.

«Это первый случай, когда Израиль напал на официальное дипломатическое здание Ирана и признался в преступлении. Иран ответит достойной местью», — передает агентство Tasnim слова Акбари.

В заявлении дипломата указано, что действия Израиля нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

Посол Ирана в Сирии также отметил, что в результате удара по генконсульству есть погибшие — от пяти до семи человек. По данным Tasnim, еще двенадцать пострадали.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по иранскому консульству в Сирии. При атаке погиб высокопоставленный командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Реза Захеди.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация крайне обеспокоена сообщениями в СМИ об израильском ударе по иранскому консульству в Дамаске. Он отметил, что объединению нужно больше сведений о произошедшем, чтобы выяснить, являются ли публикации правдой. В ООН проследят за развитием событий, чтобы позже выразить мнение об этой атаке. Нападения на любое государство, совершенные из-за границы, представляют собой нарушение суверенитета страны, по которой нанесен удар, добавил Дюжаррик.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.