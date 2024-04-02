Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков назвал удар Израиля по консульству Ирана в Сирии актом агрессии
Мир
Ас-Сиси принес присягу и вступил в должность президента Египта на новый срок
Общество
Спасшему людей в «Крокусе» школьнику Халилову выдали грант на обучение в вузе
Политика
Госдума приняла в I чтении законопроект о жилищных сбережениях граждан
Экономика
Курс евро опустился ниже 99 рублей впервые с 12 марта
Армия
В Донбассе и Новороссии изъяли 1,7 тыс. единиц вооружений в 2023 году
Пресс-релизы
В России запустили чат-бот «Рука помощи» для борьбы с домашним насилием
Авто
Путин призвал ГИБДД вводить новые технологии безопасности на дорогах
Экономика
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца
Мир
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в северо-восточной части Японии
Армия
Шойгу сообщил про отсутствие планов привлекать призывников к участию в СВО
Общество
Рекордную для 2 апреля температуру зафиксировали в Москве
Экономика
В ЦБ рассказали о новой схеме телефонных мошенников
Мир
Евросоюз встревожил удар Израиля по зданию дипмиссии Ирана в Сирии
Мир
Нетаньяху назвал непреднамеренным удар Израиля по мирным жителям сектора Газа
Происшествия
СК РФ будет расследовать атаку беспилотников в Татарстане
Сюжет:

Нетаньяху назвал непреднамеренным удар Израиля по мирным жителям сектора Газа

Нетаньяху: ЦАХАЛ непреднамеренно ударила по невинным людям в секторе Газа
0
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) «непреднамеренно нанесла удар по невинным людям в сектора Газа», подобное больше не повторится. Об этом 2 апреля сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«К сожалению, в последний день произошел трагический случай, когда наши силы непреднамеренно ударили по невинным людям в секторе Газа», — сказал он. Его слова приводит газета The Times of Israel.

Нетаньяху отметил, что израильская сторона находится в контакте с правительствами других стран и делает всё для того, чтобы это не повторилось.

Неоплатимые разрушения: Израиль не станет восстанавливать сектор Газа
На ком лежит ответственность за послевоенную реконструкцию анклава

Ранее в этот день стало известно о гибели семи сотрудников World Central Kitchen (WCK) в результате удара ЦАХАЛ по их конвою в секторе Газа. По данным благотворительной организации, их работники из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством США и Канады передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом WCK по «деконфликтной зоне» Газы и было согласовано с армией Израиля. В World Central Kitchen объявили о приостановлении своей деятельности в регионе.

Кроме того, 1 апреля, ЦАХАЛ нанесла удар по иранскому консульству в Сирии. При атаке погиб высокопоставленный командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Реза Захеди. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация крайне обеспокоена сообщениями в СМИ об израильском ударе. Он отметил, что объединению нужно больше сведений о произошедшем, чтобы выяснить, являются ли публикации правдой.

Посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари заверил, что республика даст решительный ответ на действия Израиля в Дамаске. Он подчеркнул, что это стало первым случаем, когда израильская сторона напала на официальное иранское дипломатическое здание и призналась в этом. Россия также осудила израильский удар по консульству. Посольство РФ в Тегеране назвало атаку грубейшим нарушением международного права.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант, говоря об ударах по консульству и объектам других стран, которые напрямую не участвуют в конфликте в секторе Газа, указал, что Иерусалим будет противостоять укреплению позиций Ирана любыми способами, «везде, каждый день».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024