Нетаньяху назвал непреднамеренным удар Израиля по мирным жителям сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) «непреднамеренно нанесла удар по невинным людям в сектора Газа», подобное больше не повторится. Об этом 2 апреля сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«К сожалению, в последний день произошел трагический случай, когда наши силы непреднамеренно ударили по невинным людям в секторе Газа», — сказал он. Его слова приводит газета The Times of Israel.

Нетаньяху отметил, что израильская сторона находится в контакте с правительствами других стран и делает всё для того, чтобы это не повторилось.

Ранее в этот день стало известно о гибели семи сотрудников World Central Kitchen (WCK) в результате удара ЦАХАЛ по их конвою в секторе Газа. По данным благотворительной организации, их работники из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством США и Канады передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом WCK по «деконфликтной зоне» Газы и было согласовано с армией Израиля. В World Central Kitchen объявили о приостановлении своей деятельности в регионе.

Кроме того, 1 апреля, ЦАХАЛ нанесла удар по иранскому консульству в Сирии. При атаке погиб высокопоставленный командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Реза Захеди. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация крайне обеспокоена сообщениями в СМИ об израильском ударе. Он отметил, что объединению нужно больше сведений о произошедшем, чтобы выяснить, являются ли публикации правдой.

Посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари заверил, что республика даст решительный ответ на действия Израиля в Дамаске. Он подчеркнул, что это стало первым случаем, когда израильская сторона напала на официальное иранское дипломатическое здание и призналась в этом. Россия также осудила израильский удар по консульству. Посольство РФ в Тегеране назвало атаку грубейшим нарушением международного права.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант, говоря об ударах по консульству и объектам других стран, которые напрямую не участвуют в конфликте в секторе Газа, указал, что Иерусалим будет противостоять укреплению позиций Ирана любыми способами, «везде, каждый день».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.