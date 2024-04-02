Семь сотрудников гуманитарной организации погибли в Газе в результате удара ЦАХАЛ

Семь сотрудников World Central Kitchen (WCK) погибли в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по их конвою в секторе Газа. Об этом 2 апреля сообщили в благотворительной организации по оказанию продовольственной помощи.

По данным компании, их работники из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также сотрудник с двойным гражданством США и Канады передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом благотворительной организации. Как отметили в WCK, передвижение конвоя из нескольких машин происходило по «деконфликтной зоне» Газы и было согласовано с армией Израиля.

«Несмотря на координацию действий с ЦАХАЛ, конвой был атакован, когда выезжал со склада в Дейр-эль-Балахе, где команда разгрузила более 100 т гуманитарной продовольственной помощи, доставленной в Газу морским путем» — говорится в сообщении.

По информации организации, в ЦАХАЛ заявили, что «проводят углубленное расследование на самом высоком уровне, чтобы понять обстоятельства этого трагического инцидента».

Также в WCK объявили о приостановлении своей деятельности в регионе.

Ранее, 1 апреля, ЦАХАЛ нанесла удар по одному из зданий в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска в Сирии. Это было консульство Ирана в Сирии, при атаке погиб высокопоставленный командующий КСИР (Коорпус стражей исламской революции — элитное иранское военно-политическое формирование) Мохаммад Реза Захеди. Обеспокоенность по поводу произошедшего выразили в Организации Объединенных Наций (ООН). Отмечалось, что организации нужно больше сведений, чтобы установить правдивость сообщений в СМИ.

Посольство России в Тегеране 2 апреля также осудило удар Израиля по консульству Ирана. По мнению дипведомства, это чревато непредсказуемыми последствиями.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 1 апреля заявил, что ООН крайне обеспокоена сообщениями в СМИ об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске в Сирии, однако организация ожидает больше сведений о произошедшем.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.