Глава МИД Франции предложил ввести санкции против Израиля за действия в секторе Газа

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне предложил ввести санкции против Израиля за то, что он препятствует доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом 9 апреля сообщает агентство Reuters.

«Должны быть рычаги влияния, и их существует множество, вплоть до санкций, чтобы позволить конвоям с гуманитарной помощью пересекать контрольно-пропускные пункты», — заявил министр.

Сежурне добавил, что Франция была одной из первых стран, предложивших наложить санкции Евросоюза на еврейское государство. По его словам, при необходимости Париж продолжит добиваться гуманитарных поставок населению палестинского анклава.

1 апреля ЦАХАЛ атаковала конвой благотворительной организации World Central Kitchen (WCK). Погибли семь волонтеров из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством — США и Канады. Они передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом WCK по «деконфликтной зоне» анклава. Уточнялось, что действия организации были согласованы с армией Израиля. После атаки WCK приостановила работу в регионе.

Затем, 5 апреля, в ЦАХАЛ заявили об ошибке командования при ударе по волонтерам. В сообщении израильской армии говорилось, что те, кто приказал атаковать конвой, полагали, что бьют по бойцам палестинского радикального движения ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.