Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о ликвидации спецслужбами Индии 20 террористов в Пакистане
Мир
Потери импорта Украины из-за блокады границы в феврале составили $350-400 млн
Общество
Временно исполнять обязанности губернатора Чибиса будет его заместитель Аксёнова
Мир
На Украине сообщили о повреждении объектов энергетики в Одесской области
Авто
В Петербурге ликвидировали производителя грузовиков Scania и MAN
Мир
Референдум по вопросу отделения от Новой Зеландии пройдет на Островах Кука
Происшествия
В ЛНР задержали передовавшую ВСУ данные о российских военных студентку
Мир
СМИ узнали об обсуждении в НАТО приема Украины в обмен на уступку территорий РФ
Мир
МИД России вызвал посла Южной Кореи из-за односторонних санкций Сеула
Мир
Турция приостановит участие в ДОВСЕ с 8 апреля
Общество
Бастрыкин поручил передать дело о покушении на Чибиса в центральный аппарат СК РФ
Спорт
Главный тренер сборной Казахстана Адиев возглавил ФК «Ахмат»
Общество
В Ростовской области директора автошколы задержали за посредничество во взятках
Мир
Вылет самолета Azur Air из Пхукета в Сочи задержался из-за неисправности
Мир
В Иране снова пообещали отомстить Израилю за удар по консульству в Дамаске
Общество
В больницах Москвы остаются 37 человек после теракта в «Крокусе»
Сюжет:

В ЦАХАЛ заявили об ошибке командования при ударе по волонтерам WCK

ЦАХАЛ: военные ошибочно приняли волонтеров WCK за боевиков ХАМАС
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Omar Ashtawy
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Удар Израиля по конвою благотворительной организации World Central Kitchen (WCK) в секторе Газа произошел по ошибке, военные приняли волонтеров за боевиков ХАМАС. Об этом 5 апреля сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после проведения расследования инцидента.

«Результаты расследования свидетельствуют о том, что инцидента не должно было произойти. Те, кто одобрил удар, были убеждены, что они нацелены на вооруженных боевиков ХАМАС, а не на сотрудников WCK. Удар по машинам помощи является серьезной ошибкой, вызванной серьезным сбоем из-за ошибочной идентификации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в итоге будут уволены командир огневой поддержки бригады, офицер в звании майора и начальник штаба бригады, полковник. Кроме того, официальный выговор объявлен командиру бригады и командиру 162-й дивизии. Также решено объявить выговор и командующему Южным командованием за его общую ответственность за произошедшее.

«ЦАХАЛ серьезно относится к серьезному инциденту, унесшему жизни семи невинных сотрудников гуманитарной помощи. Мы выражаем глубокую скорбь в связи с утратой и выражаем соболезнования семьям и организации WCK», — добавили в ведомстве.

Ранее в этот день сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль к решительным и конкретным мерам после гибели волонтеров. Американский лидер Джо Байден в разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху пригрозил пересмотреть политику по конфликту на Ближнем Востоке. Он заявил, что удары по гуманитарным работникам и общая гуманитарная ситуация в регионе сейчас неприемлемы.

Штурмовое предупреждение: Израиль готов к военной операции в Рафахе
Что стало причиной затягивания атаки со стороны ЦАХАЛ и почему она может привести к гуманитарной катастрофе

ЦАХАЛ нанесла удар по конвою благотворительной организации WCK 1 апреля. Погибли семь волонтеров из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством — США и Канады. Они передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом WCK по «деконфликтной зоне» анклава. Уточнялось, что действия организации были согласованы с армией Израиля. После атаки WCK приостановила работу в регионе.

Нетаньяху в тот же день назвал этот инцидент трагическим случаем и подчеркнул, что ЦАХАЛ нанесла удар по невинным людям непреднамеренно. Президент страны Ицхак Герцог в разговоре с основателем WCK Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью работников организации в секторе Газа. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил возмущение из-за инцидента.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024