В ЦАХАЛ заявили об ошибке командования при ударе по волонтерам WCK

Удар Израиля по конвою благотворительной организации World Central Kitchen (WCK) в секторе Газа произошел по ошибке, военные приняли волонтеров за боевиков ХАМАС. Об этом 5 апреля сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после проведения расследования инцидента.

«Результаты расследования свидетельствуют о том, что инцидента не должно было произойти. Те, кто одобрил удар, были убеждены, что они нацелены на вооруженных боевиков ХАМАС, а не на сотрудников WCK. Удар по машинам помощи является серьезной ошибкой, вызванной серьезным сбоем из-за ошибочной идентификации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в итоге будут уволены командир огневой поддержки бригады, офицер в звании майора и начальник штаба бригады, полковник. Кроме того, официальный выговор объявлен командиру бригады и командиру 162-й дивизии. Также решено объявить выговор и командующему Южным командованием за его общую ответственность за произошедшее.

«ЦАХАЛ серьезно относится к серьезному инциденту, унесшему жизни семи невинных сотрудников гуманитарной помощи. Мы выражаем глубокую скорбь в связи с утратой и выражаем соболезнования семьям и организации WCK», — добавили в ведомстве.

Ранее в этот день сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль к решительным и конкретным мерам после гибели волонтеров. Американский лидер Джо Байден в разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху пригрозил пересмотреть политику по конфликту на Ближнем Востоке. Он заявил, что удары по гуманитарным работникам и общая гуманитарная ситуация в регионе сейчас неприемлемы.

ЦАХАЛ нанесла удар по конвою благотворительной организации WCK 1 апреля. Погибли семь волонтеров из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством — США и Канады. Они передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом WCK по «деконфликтной зоне» анклава. Уточнялось, что действия организации были согласованы с армией Израиля. После атаки WCK приостановила работу в регионе.

Нетаньяху в тот же день назвал этот инцидент трагическим случаем и подчеркнул, что ЦАХАЛ нанесла удар по невинным людям непреднамеренно. Президент страны Ицхак Герцог в разговоре с основателем WCK Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью работников организации в секторе Газа. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил возмущение из-за инцидента.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.