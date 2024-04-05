Байден пригрозил Нетаньяху пересмотреть политику по конфликту на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден пригрозил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху пересмотреть политику по конфликту на Ближнем Востоке в ходе переговоров политиков. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщил телеканал CNN.

30-минутный телефонный разговор стал первым между Байденом и Нетаньяху после гибели семи сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK) в секторе Газа.

«Глава Белого дома подчеркнул, что удары по гуманитарным работникам и общая гуманитарная ситуация в регионе сейчас неприемлемы. Он дал понять, что политика США в отношении Газы будет определяться оценкой немедленных действий Израиля», — цитирует телеканал заявление Белого дома.

Байден добавил, что Израилю необходимо «объявить и реализовать ряд конкретных, четких и измеримых шагов по устранению ущерба гражданскому населению и обеспечению безопасности сотрудников гуманитарных организаций».

Ранее в этот день сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с израильским коллегой Йоавом Галантом выразил возмущение после удара ЦАХАЛ по колонне WCK. Он призвал Галанта провести быстрое и прозрачное расследование, после чего поделиться выводами публично и привлечь виновных к ответственности.

ЦАХАЛ нанесла удар по конвою благотворительной организации WCK 2 апреля. Среди погибших — семь сотрудников этой НКО из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством США и Канады. Они передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом WCK по «деконфликтной зоне» анклава. Это было согласовано с армией Израиля. После атаки организация приостановила работу в регионе.

Нетаньяху в тот же день назвал этот инцидент трагическим случаем и подчеркнул, что ЦАХАЛ нанесла удар по невинным людям непреднамеренно. Президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем WCK Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью работников организации в секторе Газа. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил возмущение из-за инцидента.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.