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Президент Израиля принес извинения в связи с гибелью сотрудников НКО в Газе

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Фото: REUTERS/Peter Dejong
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Президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем некоммерческой организации (НКО) «Всемирная центральная кухня» (World Central Kitchen, WCK) Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью ее сотрудников в Газе в результате израильского удара. Об этом 2 апреля сообщается на странице офиса президента в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Президент Герцог [в телефонном разговоре с Андресом] выразил глубокую скорбь и искренние извинения в связи с трагической гибелью сотрудников WCK в секторе Газа вчера вечером и выразил соболезнования их семьям и близким», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Герцог подтвердил приверженность Израиля обеспечению тщательного расследования трагедии. Кроме того, он заявил о необходимости продолжать усилия по немедленному освобождению всех заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.

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Ранее в этот день Армия обороны Израиля нанесла удар по конвою благотворительной организации WCK. Среди погибших — семь сотрудников этой НКО из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством США и Канады. Они передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом WCK по «деконфликтной зоне» Газы. Это было согласовано с армией Израиля. После атаки организация приостановила работу в регионе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день назвал этот инцидент трагическим случаем и подчеркнул, что ЦАХАЛ нанесла удар по невинным людям непреднамеренно.

Помимо этого, ЦАХАЛ 1 апреля нанесла удар по консульству Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. Всего в результате удара погибли 13 человек. ООН выразила обеспокоенность произошедшим, но отметила, что ей нужно больше информации для проверки сообщений об ударе в СМИ и формирования своей позиции.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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