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Остин выразил возмущение главе минобороны Израиля после удара по колонне WCK

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Omar Ashtawy
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Шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе разговора с главой минобороны Израиля Йоавом Галлантом выразил возмущение после удара израильской армии по колонне международной гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK). Как сообщается 4 апреля, глава американского ведомства призвал провести быстрое и прозрачное расследование.

«Министр Остин выразил свое возмущение ударом Израиля по колонне гуманитарной помощи «Всемирная центральная кухня», в результате которого погибли семь сотрудников гуманитарных организаций, включая гражданина США», — отмечено на сайте Пентагона.

Остин призвал израильского коллегу провести быстрое и прозрачное расследование, после чего поделиться своими выводами публично и привлечь виновных к ответственности.

«Министр Остин заявил, что эта трагедия усилила выраженную обеспокоенность по поводу возможной военной операции Израиля в Рафахе, уделив особое внимание необходимости обеспечить эвакуацию палестинского гражданского населения и приток гуманитарной помощи», — добавляется в заявлении.

Также шеф Пентагона подчеркнул необходимость немедленно предпринять конкретные шаги для защиты сотрудников гуманитарных организаций и палестинского гражданского населения в секторе Газа. А кроме того, еще раз подтвердил поддержку США защиты Израиля от ряда региональных угроз.

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Ранее, 3 апреля, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил, что разозлился во время беседы с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху в связи с гибелью австралийской сотрудника гуманитарной организации WCK в секторе Газа при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он отметил, что Австралия призывает к тому, чтобы помощь поступала в Газу беспрепятственно и в больших количествах.

ЦАХАЛ нанесла удар по конвою благотворительной организации WCK 2 апреля. Среди погибших — семь сотрудников этой НКО из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством США и Канады. Они передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом WCK по «деконфликтной зоне» анклава. Это было согласовано с армией Израиля. После атаки организация приостановила работу в регионе.

Нетаньяху в тот же день назвал этот инцидент трагическим случаем и подчеркнул, что ЦАХАЛ нанесла удар по невинным людям непреднамеренно. Президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем WCK Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью работников организации в секторе Газа.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил возмущение смертью семи сотрудников WCK. Он также призвал к постоянной защите гуманитарных работников на территории анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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