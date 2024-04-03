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Премьер Австралии разозлился в беседе с Нетаньяху из-за гибели члена WCK в Газе

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Fotostand/Reuhl
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Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил, что разозлился в беседе с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху в связи с гибелью австралийской сотрудницы гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK) в секторе Газа при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом он заявил 3 апреля в соцсети X (бывш. Twitter).

«Сегодня утром я выразил гнев и обеспокоенность Австралии по поводу смерти Зоми Франккома премьер-министру Нетаньяху в телефонном разговоре. Мы призвали к полной прозрачности и подотчетности, а также к тому, чтобы помощь поступала в Газу беспрепятственно и в больших количествах», — отметил Альбанезе.

Он добавил, что израильские власти взяли на себя ответственность за случившееся, а Нетаньяху передал соболезнования семье погибшей австралийки.

Неоплатимые разрушения: Израиль не станет восстанавливать сектор Газа
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Днем ранее ЦАХАЛ нанесла удар по конвою благотворительной организации WCK. Среди погибших — семь сотрудников этой НКО из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством США и Канады. Они передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом WCK по «деконфликтной зоне» анклава. Это было согласовано с армией Израиля. После атаки организация приостановила работу в регионе.

Нетаньяху в тот же день назвал этот инцидент трагическим случаем и подчеркнул, что ЦАХАЛ нанесла удар по невинным людям непреднамеренно. Президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем WCK Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью ее работников в секторе Газа.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил возмущение смертью семи сотрудников гуманитарной организации. Он также призвал к постоянной защите гуманитарных работников на территории анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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