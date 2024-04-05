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Блинкен призвал Израиль к конкретным шагам после гибели волонтеров в Газе

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Фото: REUTERS/Ahmed Zakot
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Израиль должен предпринять действия после гибели сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK) после авиаудара в секторе Газа. Об этом 5 апреля заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции во время встречи Совета по торговле и технологиям США и ЕС.

Он заявил, что Вашингтон ожидает от Иерусалима конкретных шагов после гибели членов WCK. В частности, по словам Блинкена, речь идет о большей поддержке гражданских лиц и сотрудников гуманитарных миссий, чтобы они были лучше защищены. По его словам, Израилю необходимо сделать это как можно скорее. Госсекретарь подчеркнул, что подобная атака не должна больше повториться.

Блинкен также рассказал о телефонном разговоре американского президента Джо Байдена и израильского премьера Биньямина Нетаньяху. По словам госсекретаря, глава Белого дома предупредил Нетаньяху о недопустимости подобных ситуаций. Также он подтвердил приверженность безопасности Израиля.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по конвою благотворительной организации WCK 2 апреля. Среди погибших — семь сотрудников этой НКО из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством — США и Канады. Они передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом WCK по «деконфликтной зоне» анклава. Это было согласовано с армией Израиля. После атаки организация приостановила работу в регионе.

Нетаньяху в тот же день назвал этот инцидент трагическим случаем и подчеркнул, что ЦАХАЛ нанесла удар по невинным людям непреднамеренно. Президент Ицхак Герцог в разговоре с основателем WCK Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью работников организации в секторе Газа. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил возмущение из-за инцидента.

После происшествия, 5 апреля, Байден в разговоре с Нетаньяху пригрозил пересмотреть политику по конфликту на Ближнем Востоке. Он заявил, что удары по гуманитарным работникам и общая гуманитарная ситуация в регионе сейчас неприемлемы. Он дал понять, что политика США в отношении Газы будет определяться оценкой немедленных действий Израиля. Также шеф Пентагона Ллойд Остин в разговоре с израильским коллегой Йоавом Галантом выразил возмущение после удара ЦАХАЛ. Он призвал Галанта провести быстрое и прозрачное расследование, после чего поделиться выводами публично и привлечь виновных к ответственности.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

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