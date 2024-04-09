Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле указали на негативное влияние США на отношения РФ и Японии
Экономика
Полномасштабные пусконаладочные работы начались на блоке №1 АЭС «Аккую» в Турции
Экономика
Зампред ЦБ отметила охлаждение рынка ипотеки в России
Общество
Губернатор Мурманской области Чибис начал вставать после ножевого ранения
Мир
Внеочередная сессия МАГАТЭ из-за украинских атак на ЗАЭС может пройти 11 апреля
Мир
СМИ сообщили о массовых арестах силами Израиля палестинцев на Западном берегу
Общество
В ФСБ указали на использование Украиной представителей террористического подполья
Мир
Глава МИД ФРГ пожаловалась на исчерпание запасов ЗРК Patriot
Мир
РФ выразила солидарность послу Мексики в связи со штурмом дипмиссии в Эквадоре
Политика
Путин пообещал сделать всё для поддержки главы Башкирии на выборах
Общество
В НАК сообщили о предотвращении в 2024 году 27 терактов
Мир
Глава МИД Франции предложил ввести санкции против Израиля за действия в секторе Газа
Мир
В США сообщили о желании ряда конгрессменов отправить войска на Украину
Общество
Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от главы МЧС и губернаторов
Мир
Вучич заявил о достижении договоренности с Макроном по истребителям Rafale
Армия
ВС РФ улучшили тактическое положение на авдеевском направлении
Сюжет:

СМИ сообщили о массовых арестах силами Израиля палестинцев на Западном берегу

Wafa: Израиль проводит массовые аресты палестинцев на Западном берегу
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Israel Fuguemann
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Израиля массово арестовывают палестинцев в населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан. Об этом 9 апреля сообщает Wafa.

По данным палестинского агентства, израильские военнослужащие проводят рейды в городах Вифлеем, Тулькарм, Иерихон и Рамалла, где суммарно арестовано минимум 30 человек, а один из них получил ранения.

Так, в Тулькарме и пригороде Швейка к северу от него были задержаны семеро мужчин. Кроме того, был совершен обыск в доме одного гражданина в районе Аль-Акса. Город дважды за сутки подвергался штурму.

В Вифлееме были арестованы четыре человека. В их домах также были организованы обыски.

Рейды израильских военных также были проведены в нескольких домах в городе Джайюс, к востоку от Калькилии. Как сообщили агенству местные источники, обыскам подвергаются и коммерческие предприятия, где также изымаются записи с камер наблюдения. В городе установлены военные контрольно-пропускные пункты, некоторые улицы закрыты земляными заграждениями, ведется проверка документов пассажиров общественного транспорта.

Штурмовое предупреждение: Израиль готов к военной операции в Рафахе
Что стало причиной затягивания атаки со стороны ЦАХАЛ и почему она может привести к гуманитарной катастрофе

Ранее в этот день сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу бюро по чрезвычайным ситуациям движения ХАМАС в секторе Газа. В пресс-службе отметили, что Альрамери занимался запуском снарядов в центральных лагерях ХАМАС.

26 марта официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари подтвердил информацию о ликвидации в секторе Газа «третьего номера» в иерархии радикального палестинского движения ХАМАС Марвана Иссы. Позже палестинское движение ХАМАС не подтвердило данную информацию. В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что израильские военные не прекратят операции в секторе Газа до освобождения всех заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024