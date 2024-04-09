СМИ сообщили о массовых арестах силами Израиля палестинцев на Западном берегу

Вооруженные силы Израиля массово арестовывают палестинцев в населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан. Об этом 9 апреля сообщает Wafa.

По данным палестинского агентства, израильские военнослужащие проводят рейды в городах Вифлеем, Тулькарм, Иерихон и Рамалла, где суммарно арестовано минимум 30 человек, а один из них получил ранения.

Так, в Тулькарме и пригороде Швейка к северу от него были задержаны семеро мужчин. Кроме того, был совершен обыск в доме одного гражданина в районе Аль-Акса. Город дважды за сутки подвергался штурму.

В Вифлееме были арестованы четыре человека. В их домах также были организованы обыски.

Рейды израильских военных также были проведены в нескольких домах в городе Джайюс, к востоку от Калькилии. Как сообщили агенству местные источники, обыскам подвергаются и коммерческие предприятия, где также изымаются записи с камер наблюдения. В городе установлены военные контрольно-пропускные пункты, некоторые улицы закрыты земляными заграждениями, ведется проверка документов пассажиров общественного транспорта.

Ранее в этот день сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу бюро по чрезвычайным ситуациям движения ХАМАС в секторе Газа. В пресс-службе отметили, что Альрамери занимался запуском снарядов в центральных лагерях ХАМАС.

26 марта официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари подтвердил информацию о ликвидации в секторе Газа «третьего номера» в иерархии радикального палестинского движения ХАМАС Марвана Иссы. Позже палестинское движение ХАМАС не подтвердило данную информацию. В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что израильские военные не прекратят операции в секторе Газа до освобождения всех заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.