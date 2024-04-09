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ЦАХАЛ сообщила о ликвидации главы бюро по ЧС движения ХАМАС в секторе Газа

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу бюро по чрезвычайным ситуациям движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом 9 апреля сообщили в армейской пресс-службе.

«Ночью по указанию разведки ЦАХАЛ истребители нанесли удары и уничтожили террориста Хатема Альрамери — главу бюро по чрезвычайным ситуациям ХАМАС в центральных лагерях сектора Газа», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.

В пресс-службе отметили, что Альрамери занимался запуском снарядов в центральных лагерях ХАМАС.

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26 марта официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари подтвердил информацию о ликвидации в секторе Газа «третьего номера» в иерархии радикального палестинского движения ХАМАС Марвана Иссы. Позже палестинское движение ХАМАС не подтвердило данную информацию.

В начале марта ЦАХАЛ и ШАБАК с воздуха ликвидировали активиста движения, который отвечал за вербовку новых боевиков в секторе Газа. Также ликвидированный занимался сбором средств, используемых для терроризма и поддержки военной деятельности ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

26 марта министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что израильские военные не прекратят операции в секторе Газа до освобождения всех заложников.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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