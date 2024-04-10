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Глава Минюста Турции заявил о невозможности называть Израиль государством

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Фото: Global Look Press/Omar Ashtawy
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Израиль, который игнорирует решения международных организаций и призывы других стран к прекращению эскалации конфликта в секторе Газа, нельзя называть государством. Об этом в среду, 10 апреля, заявил глава минюста Турции Йылмаз Тунч.

По его словам, до сегодняшнего дня Израиль продолжает свою оккупационную политику в Палестине, вытесняя граждан из своих домов. В ситуации с сектором Газа мир всегда чувствовал себя беспомощным в международной системе, добавил Тунч.

«Это страна (Израиль. — Ред.), которая не соблюдает никакие нормы международного права. Страна, игнорирующая решения международных организаций и юрисдикции ООН. Это нельзя назвать государством», — приводит слова министра газета Haber7.

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Ранее, 9 апреля, министерство торговли Турции ввело ограничения на экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров до прекращения огня в секторе Газа. Уточнялось, что санкции распространяются на экспорт в Израиль таких товаров, как электрические кабели, авиатопливо, удобрения, мрамор, кирпичи и многое другое. В тот же день глава израильского МИДа Исраэль Кац заявил, что Израиль примет ответные меры после санкций со стороны Турции на фоне ситуации в секторе Газа. Он сообщил, что попытается повлиять и на третьи страны, включая США, чтобы те ограничили импорт турецких продуктов.

До этого, 5 апреля, политолог Онур Синан Гюзальтан в беседе с «Известиями» призвал Турцию, Египет и Иран к бойкоту Израиля. Эксперт отметил, что политика израильского премьера Биньямина Нетаньяху и геноцид в секторе Газа дестабилизируют обстановку на всем Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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