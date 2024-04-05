Политолог призвал Турцию, Египет и Иран к бойкоту Израиля

Турция, Египет и Иран могут остановить действия Израиля в секторе Газа, если объединятся и начнут его бойкотировать. Об этом 5 апреля заявил турецкий политолог Онур Синан Гюзальтан в беседе с «Известиями».

«Мы должны это понимать. И насчет Турции и позиции Турции и других стран региона в отношении Газы. Я имею в виду три страны, которые имеют корни в нашем регионе: Турция, Иран и Египет. <…> Эти три страны должны объединиться и организовать регион, чтобы создать настоящий бойкот — политический, экономический, военный бойкот против Израиля», — полагает он.

Эксперт подчеркнул, что политика израильского премьера Биньямина Нетаньяху и геноцид в секторе Газа дестабилизируют обстановку на всем Ближнем Востоке. При поддержке Запада Израиль провоцирует конфликты, например, с Сирией, Йеменом и Ираном.

«То есть дело не в Израиле, не только в Израиле, а в том, что западный коллектив, поддерживающий Израиль, хочет сохранить дестабилизацию на Ближнем Востоке», — резюмировал Гюзальтан.

Ранее, 1 апреля, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по консульству Ирана в Сирии, погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пятеро сопровождавших их офицеров. Всего погибли 13 человек. Религиозный глава Ирана Али Хаменеи поклялся нанести «равнозначный» удар.

В тот же день ЦАХАЛ атаковала конвой благотворительной организации World Central Kitchen (WCK). Погибли семь волонтеров из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством — США и Канады. Они передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом WCK по «деконфликтной зоне» анклава. Уточнялось, что действия организации были согласованы с армией Израиля. После атаки WCK приостановила работу в регионе.

Затем, 5 апреля, в ЦАХАЛ заявили об ошибке командования при ударе по волонтерам WCK. В сообщении израильской армии говорилось, что те, кто приказал атаковать конвой, полагали, что бьют по бойцам палестинского радикального движения ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.