Глава МИД Израиля заявил об ответных шагах после санкций Турции

Израиль предпримет ответные меры после санкций со стороны Турции на фоне ситуации в секторе Газа. Об этом 9 апреля заявил глава израильского МИДа Исраэль Кац.

«Израиль не будет подчиняться насилию и вымогательству, не будет мириться с односторонним нарушением торговых соглашений и примет параллельные меры против Турции, которые нанесут ущерб турецкой экономике. Я приказал подготовить еще один список продуктов, экспорту которых Израиль будет препятствовать», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X.

Также дипломат считает, что предпринятыми Анкарой рестрикциями президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приносит в жертву экономические интересы народа своей страны в пользу ХАМАС. Кац сообщил, что попытается повлиять и на третьи страны, включая США, чтобы те ограничили импорт турецких продуктов.

«Конгресс [США] рассмотрит нарушение законов о бойкоте и наложит соответствующие санкции на Турцию», — выразил уверенность министр.

Ранее в этот день министерство торговли Турции ввело ограничения на экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров до прекращения огня в секторе Газа. Уточнялось, что санкции распространяются на экспорт в Израиль таких товаров, как электрические кабели, авиатопливо, удобрения, мрамор, кирпичи и многое другое.

Телеканал ODA сообщал, что ограничения вызваны отказом Тель-Авива на просьбу Анкары доставить гуманитарную помощь в анклав на своих военных самолетах. Хакан подчеркнул, что решению Израиля запретить поставки помощи нет оправдания.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.