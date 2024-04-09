Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин внес в СФ кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда
Экономика
Полномасштабные пусконаладочные работы начались на блоке №1 АЭС «Аккую» в Турции
Мир
Си Цзиньпин принял прибывшего в Китай с визитом Лаврова
Общество
Губернатор Мурманской области Чибис начал вставать после ножевого ранения
Мир
На Украине махинаторы выплатили 3,5 млн гривен «боевых» тыловикам
Мир
Гуцул на встрече с Путиным попросила льготы для Гагаузии
Общество
В ФСБ указали на использование Украиной представителей террористического подполья
Мир
В Судане рассмотрят африканский план по урегулированию конфликта с СБР
Наука и техника
Первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с Восточного отменен
Общество
Предварительное заседание по делу «Макфы» пройдет в закрытом режиме
Общество
В НАК сообщили о предотвращении в 2024 году 27 терактов
Мир
Сенатор Вэнс предрек США конфликт с Россией при принятии Украины в НАТО
Мир
Боррель заявил о необходимости сделать оборону центром европейской политики
Мир
Минздрав Белоруссии запретил продажу российского чая «Гита» и «Принцесса Канди»
Мир
Маск назвал вопросом времени новый теракт в США из-за проблем на границе
Общество
В Кургане началась превентивная эвакуация жителей из зон возможного затопления
Сюжет:

Глава МИД Израиля заявил об ответных шагах после санкций Турции

0
Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израиль предпримет ответные меры после санкций со стороны Турции на фоне ситуации в секторе Газа. Об этом 9 апреля заявил глава израильского МИДа Исраэль Кац.

«Израиль не будет подчиняться насилию и вымогательству, не будет мириться с односторонним нарушением торговых соглашений и примет параллельные меры против Турции, которые нанесут ущерб турецкой экономике. Я приказал подготовить еще один список продуктов, экспорту которых Израиль будет препятствовать», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X.

Также дипломат считает, что предпринятыми Анкарой рестрикциями президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приносит в жертву экономические интересы народа своей страны в пользу ХАМАС. Кац сообщил, что попытается повлиять и на третьи страны, включая США, чтобы те ограничили импорт турецких продуктов.

«Конгресс [США] рассмотрит нарушение законов о бойкоте и наложит соответствующие санкции на Турцию», — выразил уверенность министр.

Несладкая месть: Иран пообещал ответить Израилю за атаку на консульство
В результате ракетного удара погибли 13 человек, среди них два генерала Корпуса стражей исламской революции

Ранее в этот день министерство торговли Турции ввело ограничения на экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров до прекращения огня в секторе Газа. Уточнялось, что санкции распространяются на экспорт в Израиль таких товаров, как электрические кабели, авиатопливо, удобрения, мрамор, кирпичи и многое другое.

Телеканал ODA сообщал, что ограничения вызваны отказом Тель-Авива на просьбу Анкары доставить гуманитарную помощь в анклав на своих военных самолетах. Хакан подчеркнул, что решению Израиля запретить поставки помощи нет оправдания.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024