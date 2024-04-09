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Минторг Турции ввел ограничения на экспорт в Израиль по 54 позициям товаров

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Felix Schlikis
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Министерство торговли Турции ввело ограничения на экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров на фоне событий в секторе Газа. Об этом 9 апреля сообщил телеканал Yirmidort.

«Турция решила ограничить экспорт некоторых товаров в Израиль с 9 апреля 2024 года. Требования решения будут немедленно выполнены министерством», — передают журналисты.

Уточняется, что рестрикции будут действовать до прекращения огня в секторе Газа. Так, в список запрещенных к экспорту в Израиль товаров попали различные товары из алюминия и стали, электрические кабели, авиатопливо, удобрения, масла, мрамор, кирпичи, некоторые виды промышленной техники и другое.

О том, что против Израиля будут введены новые санкции, накануне заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Телеканал ODA сообщал, что ограничения вызваны отказом Тель-Авива на просьбу Анкары доставить гуманитарную помощь в анклав на своих военных самолетах. Хакан подчеркнул, что решению Израиля запретить поставки помощи нет оправдания.

Ранее, 5 апреля, политолог Онур Синан Гюзальтан в беседе с «Известиями» призвал Турцию, Египет и Иран к бойкоту Израиля. Эксперт отметил, что политика израильского премьера Биньямина Нетаньяху и геноцид в секторе Газа дестабилизируют обстановку на всем Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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