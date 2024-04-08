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Власти Турции решили ввести новые санкции против Израиля

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Фото: Global Look Press/Rizek Abdeljawad
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Власти Турции приняли решение ввести новые меры противодействия Израилю из-за продолжающейся операции в секторе Газа. Об этом 8 апреля заявил журналистам министр иностранных дел республики Хакан Фидан в ходе пресс-конференции.

«Наши соответствующие учреждения будут информировать общественность об этой ситуации. Эти меры будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не объявит о прекращении огня и гуманитарная помощь не будет доставляться в Газу без перерыва», — приводит газета Aydınlık слова министра.

Фидан не уточнил, какие именно меры противодействия будут приняты.

Несладкая месть: Иран пообещал ответить Израилю за атаку на консульство
В результате ракетного удара погибли 13 человек, среди них два генерала Корпуса стражей исламской революции

Ранее, 1 апреля, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по консульству Ирана в Сирии, погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пятеро сопровождавших их офицеров. Всего погибли 13 человек. Религиозный глава Ирана Али Хаменеи поклялся нанести «равнозначный» удар.

В тот же день ЦАХАЛ атаковала конвой благотворительной организации World Central Kitchen (WCK). Погибли семь волонтеров из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством — США и Канады. Они передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом WCK по «деконфликтной зоне» анклава. Уточнялось, что действия организации были согласованы с армией Израиля. После атаки WCK приостановила работу в регионе.

Затем, 5 апреля, в ЦАХАЛ заявили об ошибке командования при ударе по волонтерам WCK. В сообщении израильской армии говорилось, что те, кто приказал атаковать конвой, полагали, что бьют по бойцам палестинского радикального движения ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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