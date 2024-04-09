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Нетаньяху пообещал неизбежную ликвидацию Израилем всех батальонов ХАМАС

Нетаньяху: Израиль уничтожит все батальоны ХАМАС, никто его не остановит
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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что вооруженные силы страны ликвидируют все батальоны палестинского движения ХАМАС, в том числе в городе Рафах на юге сектора Газа, и «никакая сила» не сможет это остановить. Его заявление 9 апреля цитирует газета The Jerusalem Post.

«Мы завершим ликвидацию батальонов ХАМАС, в том числе в Рафахе. Никакая сила в мире нас не остановит», — сказал израильский премьер.

По словам Нетаньяху, в настоящий момент это пытаются сделать «многие силы», однако данные попытки будут безуспешны.

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Накануне Нетаньяху заявил, что уже согласована дата начала операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафахе. Он повторно выразил мнение, что стране необходима полная победа над ХАМАС, для чего войска Израиля должны войти в город и ликвидировать оставшиеся там батальоны террористов.

Ранее, 4 апреля, советник в офисе израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман в беседе с «Известиями» заявил, что ЦАХАЛ находится на финальном этапе подготовки к штурму Рафаха, в котором укрываются свыше 1,5 млн палестинских беженцев. В частности, начата проработка организации гуманитарных коридоров.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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