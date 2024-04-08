Нетаньяху сообщил об уже согласованной дате входа ЦАХАЛ в Рафах

Дата начала операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Рафахе на юге сектора Газа уже согласована. Об этом 8 апреля заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он отметил, что получил подробный отчет о прошедших переговорах в Каире, касающихся освобождения удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников.

«Мы постоянно работаем над достижением наших целей, в первую очередь это касается освобождения всех наших заложников и достижения полной победы над ХАМАС. Для этой победы необходим вход в Рафах и ликвидация оставшихся там батальонов террористов. Это произойдет — есть дата», — приводится заявление Нетаньяху на сайте его канцелярии.

Ранее, 4 апреля, советник в офисе израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман в беседе с «Известиями» заявил, что ЦАХАЛ находится на финальном этапе подготовки к штурму Рафаха, в котором укрывается свыше 1,5 млн палестинских беженцев. В частности, начата проработка организации гуманитарных коридоров, сообщил он.

До этого, 1 апреля, президент Палестины Махмуд Аббас во время телефонного звонка призвал госсекретаря США Энтони Блинкена помешать Израилю начать военную операцию в городе Рафахе. Палестинский лидер подчеркнул необходимость немедленно прекратить агрессию Израиля против палестинского народа, особенно в секторе Газа, а также отметил важность ускорения доставки гуманитарной помощи.

На следующий день Белый дом сообщил о готовности Израиля учесть опасения США по операции в Рафахе. По инициативе Блинкена и советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана была созвана встреча, на которой прошло обсуждение вопроса, уточнили в администрации США.

Ранее, 31 марта, Нетаньяху сообщил, что Израиль утвердил оперативные планы по операции в Рафахе на юге сектора Газа, оттуда готовится эвакуация гражданского населения и доставка гуманитарной помощи в город. Премьер-министр подчеркнул, что без ликвидации ХАМАС не будет победы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.