Белый дом сообщил о готовности Израиля учесть опасения США по операции в Рафахе

Двухчасовое заседание стратегической консультативной группы привело к тому, что Израиль согласился учесть опасения США при планировании военной операции в городе Рафах сектора Газа. Об этом в понедельник, 1 апреля, говорится в обнародованном заявлении Белого дома.

«Стороны в течение двух часов вели конструктивный диалог по ситуации вокруг Рафаха. Участники согласились с необходимостью добиться победы над ХАМАС в регионе. США выразили обеспокоенность по поводу вариантов ведения боевых действий в Рафахе. И представители Израиля согласились принять эти опасения во внимание», — говорится в заявлении.

Встреча была созвана по инициативе американского госсекретаря Энтони Блинкена и советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, уточнили в администрации.

Следующий раунд переговоров согласовали провести в очном формате на следующей неделе.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по одному из зданий в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска в Сирии. Это было консульство Ирана в Сирии, при атаке погиб высокопоставленный командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Реза Захеди. Накануне Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, пострадали двое местных жителей.

Телеканал Al Mayadeen 26 марта сообщил, что сирийская провинция Дейр-эз-Зор на востоке страны подверглась авиаударам. Несколько человек погибли, их точное число неизвестно. По данным телеканала, атакованы были район Аль-Салихия в городе Аль-Букамаль, жилые кварталы в Аль-Маядине и район Аль-Кусур в Дейр-эз-Зоре.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.