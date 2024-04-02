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Президент Палестины призвал Блинкена помешать Израилю начать операцию в Рафах

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Фото: REUTERS/Mohammed Torokman
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Президент Палестины Махмуд Аббас во время телефонного звонка призвал госсекретаря США Энтони Блинкена помешать Израилю начать военную операцию в городе Рафах. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщает агентство WAFA.

Блинкен связался с президентом Аббасом чтобы поздравить с формированием нового правительства, возглавляемого экономическим советником президента Мохаммедом Мустафой. В ходе телефонного разговора они обсудили последние события на Ближнем Востоке, включая усилия, направленные на прекращение боевых действий в секторе Газа.

Палестинский лидер подчеркнул необходимость немедленно прекратить агрессию Израиля против палестинского народа, особенно в секторе Газа, а также отметил важность ускорения доставки гуманитарной помощи.

Со своей стороны, госсекретарь подтвердил, что США надеются на сотрудничество с новым палестинским правительством для развития двусторонних отношений и будут оказывать соответствующее давление ради обеспечения защиты гражданского населения в секторе Газа.

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2 апреля Белый дом сообщил о готовности Израиля учесть опасения США по операции в Рафахе. По инициативе американского госсекретаря Энтони Блинкена и советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана была созвана встреча, на которой прошло обсуждение вопроса, уточнили в администрации США.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по одному из зданий в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска в Сирии. Это было консульство Ирана в Сирии, при атаке погиб высокопоставленный командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Реза Захеди. Накануне Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, пострадали двое местных жителей.

Телеканал Al Mayadeen 26 марта сообщил, что сирийская провинция Дейр-эз-Зор на востоке страны подверглась авиаударам. Несколько человек погибли, их точное число неизвестно. По данным телеканала, атакованы были район Аль-Салихия в городе Аль-Букамаль, жилые кварталы в Аль-Маядине и район Аль-Кусур в Дейр-эз-Зоре.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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