В Израиле рассказали о причинах задержки начала операции в Рафахе
Армия обороны Израиля находится на финальном этапе подготовки к штурму города Рафаха на юге сектора Газа, в котором укрываются свыше 1,5 млн палестинских беженцев. В частности, идет проработка организации гуманитарных коридоров, рассказал в беседе с «Известиями» советник в офисе израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.
«Идет финальный этап подготовки к штурму Рафаха. Армии обороны Израиля нужно было расширить плацдарм для продвижения войск по всем направлениям будущего штурма, а также создать гуманитарные коридоры и подготовить территорию для размещения гражданских лиц, которые будут покидать район боевых действий», — заявил он.
По словам Гендельмана, Израиль не воюет против мирных жителей и прилагает все усилия для их безопасного отхода из Рафаха.
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Штурмовое предупреждение: Израиль готов к военной операции в Рафахе