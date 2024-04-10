Файзуллин заверил в восстановлении пострадавшего жилья в Орске

В настоящее время в Орске, затопленном в результате прорыва дамбы, постепенно решаются проблемы — есть вода и электроэнергия, однако самое главное, что предстоит сделать, — это восстановить пострадавшее жилье местного населения. Об этом 10 апреля заявил глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, отметив, что для этого организована совместная работа региональной и муниципальной власти.

«Подтопляемые территории сегодня мониторятся, охраняются и, конечно, находятся под контролем правоохранительных структур, чтобы не было мародерства. В первую очередь надо восстановить жилье для людей, чтобы обеспечить нормальные условия сразу после того, как сойдет вода», — сообщил Файзуллин.

По словам главы ведомства, подобные ЧП на территории России случаются, и каждый орган исполнительной власти в этом случае знает свои задачи, опыт уже имеется. Поэтому нужно будет начать восстанавливать дороги, школы, детские сады, парки, музеи, скверы.

«Всë это, безусловно, будет восстановлено, но в первую очередь это обследование ущерба, который понесли люди в городе Орске и других населенных пунктах. К сожалению, стихия пока не останавливается и переходит в сторону Оренбурга», — отметил он.

Глава Минстроя добавил, что после разговора с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером принято решение, что люди, жилье которых повреждено в результате паводка, получат компенсации на восстановление из расчета 7 тыс. рублей за 1 кв. м. В свою очередь, Паслер отметил, что нынешнее затопление — самое мощное, с которым регион столкнулся за свою историю.

«Волна дошла до Оренбурга — сегодня уже до 10 м. Я напомню, что самая большая была в 1942 году, но мы ее перешагнули уже существенно. Там была 942 см, а сейчас уже больше 10 м. Нам бы вместе, консолидированно ее пройти. У нас есть поддержка и уверенность, которую нам дает президент [РФ Владимир Путин], который сказал, что поможет. И есть бюджет федеральный, будем с этими вопросами справляться», — отметил глава региона.

Ранее 10 апреля Файзуллин пообещал, что будут приняты все технические решения по защите города. По его данным, в Орске есть водоснабжение и электроэнергия. Министр потребовал начать работу комиссий по оценке ущерба в городе. Глава Минстроя добавил, что на восстановление парков и общественных территорий потребуются дополнительные федеральные средства, которые выделят на это в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он также заверил, что все пострадавшие в результате паводка в Оренбургской области жилые дома будут обследованы, сумма ущерба будет установлена.

По последним данным, в Орске подтоплено почти 6,8 тыс. домов, эвакуированы 2,6 тыс. человек. К утру среды уровень воды в реке Урал в районе города упал на 24 см, достигнув 904 см. Файзуллин вылетел в зону стихийного бедствия в Оренбургской области 9 апреля. Он проводит оценку и анализ ущерба в регионе по поручению президента России Владимира Путина.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов Урала. В городе созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).