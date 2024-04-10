Файзуллин заявил о наличии воды и электричества в подтопленном Орске

Все технические решения по защите Орска, пострадавшего из-за паводков, будут приняты, в городе есть водоснабжение и электроэнергия. Об этом 10 апреля заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на совещании.

«В городе вода есть, электроэнергия есть. <…> Подтопляемая территория сегодня мониторится, охраняется, находится под контролем правоохранительных структур, чтобы не было мародерства», — сказал глава ведомства.

Файзуллин отметил, что в первую очередь необходимо провести обследование, чтобы оценить материальный ущерб, который понесли местные жители.

«Задача защитить город остается. Технические решения соответствующие будут приняты вместе с министерством природных ресурсов, регионом и Росводресурсами», — обозначил он.

Ранее в этот день глава Минстроя потребовал начать работу комиссий по оценке ущерба в Орске. Он добавил, что на восстановление парков и общественных территорий потребуются дополнительные федеральные средства, которые выделят на это в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

5 апреля в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от разливов Урала. В городе были созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»). Госпитализировано шесть взрослых и двое детей, однако они находятся в удовлетворительном состоянии.

9 апреля глава региона Денис Паслер предупредил жителей Оренбурга о необходимости срочно эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал. В тот же день утром в городе прозвучала сирена, оповещающая жителей о необходимости немедленно эвакуироваться из зон подтопления. Позже, 10 апреля, Паслер сообщил, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил отметку 10 м.

По состоянию на утро 10 апреля подтопленными остаются 12 817 жилых домов и 14 969 приусадебных участков в 23 муниципальных образованиях области. Из зоны подтопления эвакуировано более 7,7 тыс. человек, в том числе более 1,7 тыс. детей.