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Путин решил командировать в Оренбургскую область главу Минстроя Файзуллина

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Оренбургской области Денисом Паслером о ситуации с паводками в регионе. Об этом 9 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По итогу беседы глава государства принял решение командировать в зону стихийного бедствия министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина.

По словам Пескова, губернатор доложил главе государства о борьбе с наводнением, его последствиями и оказании помощи гражданам. В частности, речь шла о людях, которые всё еще находятся в зоне затопления или эвакуированы в пункты временного размещения.

В Оренбургской области Файзулллин займется информированием населения о том, как региональные и федеральные власти будут восстанавливать разрушенную в результате паводка инфраструктуру, жилье и дороги.

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Ранее в этот день Песков также сообщил, что ситуация с повышением уровня воды в реках остается в центре внимания президента. По его словам, Путин на протяжении всего дня занимается этим вопросом. Он получил новые доклады о ситуации с паводками от главы МЧС России Александра Куренкова и губернаторов пострадавших регионов.

Также глава государства в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сложную паводковую обстановку в приграничных регионах двух стран.

Между тем глава МЧС России 9 апреля посетил Оренбургскую область для оценки ситуации в регионе. Он направился в Курганскую область, а затем у него запланирована поездка в Тюменскую.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. На фоне прогнозов поднятия уровня воды в реках произошел прорыв дамбы в Орске Оренбургской области. В регионе было затоплено около 10,1 тыс жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. Оттуда были эвакуированы почти 6,4 тыс человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности.

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