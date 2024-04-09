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В Оренбургской области из-за наводнения эвакуировали 6,4 тыс. человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Почти 6,4 тыс. человек были эвакуированы в Оренбургской области из-за наводнения. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 6399 человек, в том числе 1768 детей», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.

Так, в 32 пунктах временного размещения в области размещены 1,5 тыс. человек, среди которых 269 детей. При этом на 08:00 по местному времени (06:00 мск) 9 апреля в Оренбургской области остаются подтопленными 10 тыс. домов и почти 13 тыс. приусадебных участков.

Всего в регионе для движения транспорта было закрыто около 44 мостовых сооружений, движение по федеральным трассам осуществляется без ограничений. На семи участках трех федеральных дорог существует угроза перелива.

«Мы же не думали, что так затопит»
Монологи очевидцев и волонтеров, оказавшихся в зоне подтопления в Орске

5 апреля в городе Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы, которая защищала район Старый город от разливов реки Урал. В городе созданы пункты временного размещения граждан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 — «Халатность»).

Были госпитализированы шестеро взрослых и двое детей, их состояние не вызывает опасений. В МЧС РФ заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Отмечается, что оно прогнозировалось как аномальное, однако на сложившуюся критическую ситуацию повлияли действия местных властей.

В правительстве Оренбургской области 8 апреля сообщили, что в регионе в ближайшие сутки может подтопить около 2 тыс. жилых домов, а также 2,4 тыс. участков в 35 населенных пунктах. По информации властей, в центральной зоне региона подтоплено 19 населенных пунктов, в восточной части Оренбуржья — 11, а на западе области — 25.

9 апреля глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область для оценки обстановки и контроля действий по ликвидации последствия паводков.

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