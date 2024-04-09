В Оренбургской области из-за наводнения эвакуировали 6,4 тыс. человек

Почти 6,4 тыс. человек были эвакуированы в Оренбургской области из-за наводнения. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 6399 человек, в том числе 1768 детей», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.

Так, в 32 пунктах временного размещения в области размещены 1,5 тыс. человек, среди которых 269 детей. При этом на 08:00 по местному времени (06:00 мск) 9 апреля в Оренбургской области остаются подтопленными 10 тыс. домов и почти 13 тыс. приусадебных участков.

Всего в регионе для движения транспорта было закрыто около 44 мостовых сооружений, движение по федеральным трассам осуществляется без ограничений. На семи участках трех федеральных дорог существует угроза перелива.

5 апреля в городе Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы, которая защищала район Старый город от разливов реки Урал. В городе созданы пункты временного размещения граждан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 — «Халатность»).

Были госпитализированы шестеро взрослых и двое детей, их состояние не вызывает опасений. В МЧС РФ заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Отмечается, что оно прогнозировалось как аномальное, однако на сложившуюся критическую ситуацию повлияли действия местных властей.

В правительстве Оренбургской области 8 апреля сообщили, что в регионе в ближайшие сутки может подтопить около 2 тыс. жилых домов, а также 2,4 тыс. участков в 35 населенных пунктах. По информации властей, в центральной зоне региона подтоплено 19 населенных пунктов, в восточной части Оренбуржья — 11, а на западе области — 25.

9 апреля глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область для оценки обстановки и контроля действий по ликвидации последствия паводков.