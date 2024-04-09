Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле указали на негативное влияние США на отношения РФ и Японии
Экономика
Полномасштабные пусконаладочные работы начались на блоке №1 АЭС «Аккую» в Турции
Экономика
Зампред ЦБ отметила охлаждение рынка ипотеки в России
Общество
Губернатор Мурманской области Чибис начал вставать после ножевого ранения
Мир
Внеочередная сессия МАГАТЭ из-за украинских атак на ЗАЭС может пройти 11 апреля
Мир
СМИ сообщили о массовых арестах силами Израиля палестинцев на Западном берегу
Общество
В ФСБ указали на использование Украиной представителей террористического подполья
Мир
Глава МИД ФРГ пожаловалась на исчерпание запасов ЗРК Patriot
Мир
РФ выразила солидарность послу Мексики в связи со штурмом дипмиссии в Эквадоре
Политика
Путин пообещал сделать всё для поддержки главы Башкирии на выборах
Общество
В НАК сообщили о предотвращении в 2024 году 27 терактов
Мир
Глава МИД Франции предложил ввести санкции против Израиля за действия в секторе Газа
Мир
В США сообщили о желании ряда конгрессменов отправить войска на Украину
Общество
Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от главы МЧС и губернаторов
Мир
Вучич заявил о достижении договоренности с Макроном по истребителям Rafale
Армия
ВС РФ улучшили тактическое положение на авдеевском направлении
Сюжет:

В Кремле заявили о нахождении вопроса с паводками в центре внимания Путина

Песков: ситуация с паводками остается в центре внимания Путина
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация с паводками в российских регионах остается в центре внимания президента России Владимира Путина, он на протяжении всего дня занимается этими вопросами. Об этом 9 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что сейчас самый «горячий» момент в развитии данной ситуации.

«Путин фактически постоянно присутствует в этой теме. Он на протяжении всего дня постоянно занимается этими вопросами. Пока в настоящий момент поездки в регион нет. Но сейчас самый горячий момент. Что будет через какое-то количество дней, мы будем вместе с вами уже смотреть», — сказал пресс-секретарь президента.

Кроме того, Песков напомнил, что в первое время ситуация с эвакуацией жителей была особенно сложной, многие отказывались уезжать из своих домов, несмотря на настоятельные просьбы спасателей, но им оказывалась помощь позже в более тяжелых условиях. Он также обратил внимание, что вода идет в Курганскую и Тюменскую области, и этим регионам еще предстоят сложные дни.

«С жителями на всех уровнях муниципальной, региональной власти осуществляется постоянный прямой контакт с населением. Развернуты все системы информирования населения, развернуты все соответствующие телефоны горячей связи, непосредственно оказывается помощь волонтерами, но прежде всего, конечно же, под руководством штаба, который возглавляет МЧС, и наши спасатели самоотверженно работают», — подчеркнул Песков.

Представителя Кремля в ходе брифинга также спросили, обсуждается ли в данный момент вопрос о введении режима ЧС федерального масштаба на территориях Курганской и Тюменской областей. По его словам, такие вопросы в настоящий момент рассматриваются на комиссии для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков, которую возглавляет глава МЧС Александр Куренков, и пока Пескову неизвестно о принятии таких решений.

Прогноз наводнений – 2024 в России: где и когда чаще всего происходят
Карта опасных явлений на реках России

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, который произошел 5 апреля, в регионе было затоплено около 10,1 тыс жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. Оттуда были эвакуированы почти 6,4 тыс человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности.

В Курганской области 8 апреля из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Глава региона Вадим Шумков отметил, что прогнозы стремительно ухудшались, а воды прибывало намного больше и быстрее, чем ожидалось. Утром 9 апреля паводковые воды начали заливать подъезд к курганскому селу Звериноголовское, дорогу перекрыли. Жителей населенного пункта призвали срочно эвакуироваться. Кроме того, 8 апреля режим ЧС был введен в Тюменской области из-за неблагоприятного прогноза по паводку.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024