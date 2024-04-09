В Кремле заявили о нахождении вопроса с паводками в центре внимания Путина

Ситуация с паводками в российских регионах остается в центре внимания президента России Владимира Путина, он на протяжении всего дня занимается этими вопросами. Об этом 9 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что сейчас самый «горячий» момент в развитии данной ситуации.

«Путин фактически постоянно присутствует в этой теме. Он на протяжении всего дня постоянно занимается этими вопросами. Пока в настоящий момент поездки в регион нет. Но сейчас самый горячий момент. Что будет через какое-то количество дней, мы будем вместе с вами уже смотреть», — сказал пресс-секретарь президента.

Кроме того, Песков напомнил, что в первое время ситуация с эвакуацией жителей была особенно сложной, многие отказывались уезжать из своих домов, несмотря на настоятельные просьбы спасателей, но им оказывалась помощь позже в более тяжелых условиях. Он также обратил внимание, что вода идет в Курганскую и Тюменскую области, и этим регионам еще предстоят сложные дни.

«С жителями на всех уровнях муниципальной, региональной власти осуществляется постоянный прямой контакт с населением. Развернуты все системы информирования населения, развернуты все соответствующие телефоны горячей связи, непосредственно оказывается помощь волонтерами, но прежде всего, конечно же, под руководством штаба, который возглавляет МЧС, и наши спасатели самоотверженно работают», — подчеркнул Песков.

Представителя Кремля в ходе брифинга также спросили, обсуждается ли в данный момент вопрос о введении режима ЧС федерального масштаба на территориях Курганской и Тюменской областей. По его словам, такие вопросы в настоящий момент рассматриваются на комиссии для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков, которую возглавляет глава МЧС Александр Куренков, и пока Пескову неизвестно о принятии таких решений.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, который произошел 5 апреля, в регионе было затоплено около 10,1 тыс жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. Оттуда были эвакуированы почти 6,4 тыс человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности.

В Курганской области 8 апреля из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Глава региона Вадим Шумков отметил, что прогнозы стремительно ухудшались, а воды прибывало намного больше и быстрее, чем ожидалось. Утром 9 апреля паводковые воды начали заливать подъезд к курганскому селу Звериноголовское, дорогу перекрыли. Жителей населенного пункта призвали срочно эвакуироваться. Кроме того, 8 апреля режим ЧС был введен в Тюменской области из-за неблагоприятного прогноза по паводку.