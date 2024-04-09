Путин обсудил с Токаевым паводковую обстановку в приграничных регионах

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 9 апреля, в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сложную паводковую обстановку в приграничных регионах двух стран.

Путин и Токаев отметили плотное взаимодействие профильных ведомств и служб России и Казахстана, совместно отслеживающих и прогнозирующих ситуацию с паводками, а также осуществляющих скоординированные меры реагирования.

«Главы государств договорились дать указания активизировать эту работу», — говорится на сайте Кремля.

Кроме того, Путин и Токаев обсудили вопросы международной и региональной проблематики, в частности, председательство РФ в Содружестве Независимых Государств (СНГ) и Казахстана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-казахстанских союзнических отношений», — уточнили в Кремле.

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