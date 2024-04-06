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Токаев назвал паводки самым крупным за 80 лет стихийным бедствием в Казахстане

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Паводки стали самым крупным по масштабу стихийным бедствием в Казахстане за последние 80 лет. Об этом в субботу, 6 апреля, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в обращении к гражданам.

«Произошла природная катастрофа, равной которой не было многие годы. <…> Из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в 10 регионах страны (Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях)», — приводит слова президента его пресс-служба.

Токаев уточнил, что после его указаний правительство усилило действия по уменьшению последствий наводнения. Во главе с премьер-министром Казахстана был создан республиканский штаб. Президент подчеркнул, что на борьбу со стихийными бедствиями мобилизованы все ресурсы МЧС, а также силы МВД, нацгвардии, вооруженных сил и комитета национальной безопасности государства.

«Ситуация тяжелая, но отчаиваться не следует, мы эту ситуацию исправим. <…> Обращаясь к гражданам, пострадавшим от наводнения, хочу заявить: ни один из вас не останется без внимания государства, всем вам будет оказана финансовая и другая необходимая помощь», — объяснил он.

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1 апреля сообщалось, что с начала марта в Казахстане специалисты гражданской защиты эвакуировали 14 тыс. человек, среди которых 5 тыс. детей. Отмечалось, что из-за размыва дорог 49 населенных пунктов остались без транспортного сообщения, в них местные власти создали необходимые запасы продуктов питания и медикаментов, добавляет «Газета.Ru».

Ранее, 30 марта, интернет-издание Tengri Auto рассказало, что на казахстанско-российской границе в результате паводков образовались пробки. До этого в пятницу, 29 марта, в связи с паводковой ситуацией в Костанайской области республики был временно приостановлен пропуск транспорта через границу в автомобильном пункте пропуска «Желкуар» на границе с Россией.

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