Паводки в Казахстане вызвали пробки на границе с Россией
Пробки образовались на казахстанско-российской границе в результате паводков. Об этом в субботу, 30 марта, сообщило интернет-издание Tengri Auto со ссылкой на пограничную службу комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.
В комитете также предупредили водителей о возможных ограничениях движения.
«В связи со сложной паводковой ситуацией в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Абайской и Костанайской областях на отдельных направлениях казахстанско-российской границы возможны ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах республиканского и международного значения», — сообщили в пресс-службе КНБ Казахстана.
Кроме того, на приграничной трассе высокая вероятность образования скоплений перед пропускными пунктами. Водителям порекомендовали корректировать свои маршруты движения с учетом данной ситуации.
В пятницу, 29 марта, в связи с паводковой ситуацией в Костанайской области республики был временно приостановлен пропуск транспорта через границу в автомобильном пункте пропуска «Желкуар» на границе с Россией.
Тем временем в России в пятницу сообщалось о первых подтоплениях в Калужской области, где уровень воды поднялся и в реке Угра. Участок дороги, ведущей в деревню Староскаковское в Дзержинском районе, оказался подтоплен. Также сообщалось, что в муниципалитетах Оренбуржья продолжают вводить режим повышенной готовности из-за сложной ситуации с паводками, он действует уже на территории 23 муниципальных образований.
Позднее, 30 марта, в МЧС сообщили, что в Алтайском крае подтоплено в пяти муниципальных образованиях 634 приусадебных участка и 87 домов в результате переливов талых вод. Подтопления произошли и в селе Ракиты, где местные жители перемещены в пункт временного размещения (ПВР).