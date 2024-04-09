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Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от главы МЧС и губернаторов

Песков: Путин получил новые доклады о ситуации с паводками в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент РФ Владимир Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от главы МЧС России Александра Куренкова и губернаторов пострадавших регионов. Об этом 9 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент Путин получил доклады губернаторов трех регионов, а именно Оренбургской области, Курганской области и Тюменской области, о ситуации с паводками. Отдельный доклад был представлен главой МЧС Куренковым, который вновь прибыл на место (в Оренбургскую область) для контроля за проведением работ», — сказал он журналистам.

Песков также отметил, что Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручили премьер-министрам стран синхронизировать работу по борьбе с паводками.

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Ранее в этот день официальный представитель Кремля также сообщил, что ситуация с повышением уровня воды в реках остается в центре внимания российского лидера. По его словам, Путин на протяжении всего дня занимается этим вопросом.

Также 9 апреля глава президент РФ в ходе телефонного разговора обсудил с Токаевым сложную паводковую обстановку в приграничных регионах двух стран. Они отметили плотное взаимодействие профильных ведомств и служб России и Казахстана, совместно отслеживающих и прогнозирующих ситуацию, а также осуществляющих скоординированные меры реагирования.

При этом глава МЧС России 9 апреля посетил Оренбургскую область для оценки ситуации в регионе. Он направился в Курганскую, а затем у него запланирована поездка в Тюменскую область.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. На фоне прогнозов поднятия уровня воды в реках произошел прорыв дамбы в Орске Оренбургской области. В регионе было затоплено около 10,1 тыс жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. Оттуда были эвакуированы почти 6,4 тыс человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности.

В Курганской области 8 апреля из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Глава региона Вадим Шумков отметил, что прогнозы стремительно ухудшались, а воды прибывало намного больше и быстрее, чем ожидалось. Утром 9 апреля паводковые воды начали заливать подъезд к курганскому селу Звериноголовское, дорогу перекрыли. В Кургане началась превентивная эвакуация жителей четырех микрорайонов, а также садоводств, находящихся в зоне возможного затопления из-за паводка.

Кроме того, 8 апреля режим ЧС был введен в Тюменской области из-за неблагоприятных прогнозов по увеличению уровня воды в реках.

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