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Уровень воды в реке Урал в районе Орска за ночь снизился на 24 см

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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За прошедшую ночь уровень воды в реке Урал в районе Орска упал на 24 см, достигнув 904 см. Об этом 10 апреля сообщили журналистам в пресс-службе правительства Оренбургской области.

«Он (уровень воды. — Ред.) всё еще превышает опасную отметку, но есть основания полагать, что в Орске максимум пройден», — говорится в сообщении.

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В Орске подтоплено 6 тыс. жилых дома с приусадебными участками. Эвакуированы 2 тыс. человек, в том числе 681 ребенок. В городе развернули 16 пунктов временного размещения вместимостью более 12 тыс. мест. Сейчас в них находятся 1,3 тыс. человек, в том числе 230 детей. Дополнительно в готовности находятся 32 ПВР общей вместимостью 23 тыс. человек.

Ранее, 9 апреля, губернатор региона Денис Паслер предупредил местных жителей о необходимости срочно эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал. Вода достигала отметки 931 см, что на 1 см выше уровня «опасно».

В тот же день мэр Орска Василий Козупица сообщил, что пик паводка в городе прошел, вода начинает убывать. При этом он подчеркнул, что паводковая ситуация пока остается сложной. Власти сейчас составляют списки пострадавших от затопления граждан.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу. В городе были созданы пункты временного размещения граждан, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»). Госпитализировано шесть взрослых и двое детей, однако они находятся в удовлетворительном состоянии.

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