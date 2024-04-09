Глава Минстроя Файзуллин вылетел в Оренбургскую область

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин вылетел в зону стихийного бедствия в Оренбургской области. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.

Решение о командировании Файзуллина было принято президентом России Владимиром Путиным в ходе разговора с главой региона Денисом Паслером в тот же день.

«Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин по поручению президента России Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Минстроя РФ.

По информации пресс-службы, основные цели визита министра строительства — оценка и анализ ущерба в регионе, которые важны для принятия своевременных решений, а также информирование граждан Оренбургской области о планах по восстановлению жилищных условий и инфраструктуры.

«Сейчас важно объективно оценить реальную ситуацию и организовать оперативную работу в первую очередь по восстановлению жилья и жизненно важной инфраструктуры», — приводит пресс-служба слова Файзуллина.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ситуация с повышением уровня воды в реках остается в центре внимания президента. По его словам, Путин на протяжении всего дня занимается этим вопросом. Он получил новые доклады о ситуации с паводками от главы МЧС России Александра Куренкова, который в тот же день посетил Оренбургскую область, а также от губернаторов других пострадавших регионов.

Также глава государства в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сложную паводковую обстановку в приграничных регионах двух стран.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. На фоне прогнозов поднятия уровня воды в реках произошел прорыв дамбы в Орске Оренбургской области. В регионе было затоплено около 10,1 тыс жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. Оттуда было эвакуировано почти 6,4 тыс человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности.