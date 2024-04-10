Мутят воду: в Орске участились случаи мародерства

Из-за нескольких громких случаев мародерства в Оренбургской области местным властям пришлось увеличить количество патрулей в подтопленном Орске . Прорыв дамбы для большинства местных жителей стал трагедией, но нашлись и те, кто решил нажиться на чужом горе. Как действуют мародеры и что может противопоставить им правоохранительная система, выясняли «Известия».

Грабят домовладения и магазины

Информация о случаях мародерства в Орске пока крайне разрозненная и фрагментарная. Достоверно известно о задержании одного подозреваемого.

«Насчет мародерства — <....> это тоже присутствует. Мы сегодня же, когда я общался с людьми, определились, что мы увеличим количество патрулей, которые будут передвигаться по затопленной территории», — констатировал мэр города Василий Козупица.

Подозрительных людей на надувных лодках, заглядывающих в чужие дома, заметили уже на следующий день после ЧП. Приходят сообщения о том, что неизвестные также вынесли значительные объемы товаров из продовольственных магазинов, в первую очередь алкоголь. В частных домовладениях воров интересуют драгоценности, наличные, дорогостоящий строительный инструмент.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Следы проникновения — разбитые окна и вскрытые замки — фиксируют на видео и выкладывают в Сети волонтеры. После нескольких открытых обращений местных жителей для патрулирования привлекли сотрудников полиции из других районов и городов области. Всего за ситуацией в зоне бедствия следят 900 стражей порядка, сообщили в региональном управлении МВД России.

В Сети появилось несколько видео с гражданскими задержаниями предполагаемых мародеров. На одном из них молодой человек с тачкой тащит за собой в герметичном пакете вещи, которые ему не принадлежат. Во всяком случае, их происхождение герой ролика объяснить не может. Место действия — коттеджный поселок Дубовый Плес. На другом видео два молодых человека останавливают и избивают мужчину, заподозренного в воровстве.

Напомним, в ночь на 6 апреля в Орске произошел прорыв дамбы, в результате которого подтопленными оказались свыше 10 тыс. домов и 17 тыс. участков, эвакуировано более 6,5 тыс. человек.

Постоянный спутник большой беды

— Эти позорные явления, к сожалению, происходят во время чрезвычайных ситуаций и катастроф, — рассказывает о мародерстве спасатель международного класса, Герой России Владимир Легошин. — Люди забирают имущество, деньги, драгоценности или с завалов, или из затопленных районов. Когда мы сталкивались с такими фактами, то всегда пресекали их. Но этим в первую очередь должна заниматься полиция. За это строго надо наказывать, это очень нехорошее поступление, моральный оттенок тяжелый.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Помимо прямого материального ущерба пострадавшим мародеры косвенно усложняют процесс эвакуации людей, говорит спасатель.

— Бывает, что люди ни в какую не хотят оставлять свое имущество, скотину, опасаясь мародеров. Несмотря на опасность, остаются в своих домах. Мы постоянно с этим сталкивались. Говорим: ну ты погибнуть можешь. Всё равно, мол, не оставлю. Приходится возить им продукты питания, медикаменты, доставлять туда врачей. Это усложняет задачу по спасению людей, — комментирует Легошин.

По его словам, люди часто не до конца осознают реальность угрозы их жизни:

— При наводнении проще уговорить — человек видит, как прибывает вода. Но бывают ситуации посложнее, когда люди не до конца осознают угрозу. Я помню бабушку из Подмосковья, рядом с домом которой в 1990-х опрокинулась цистерна с аммиаком. Ни в какую не соглашалась оставить дом. Другой пример, когда часть дома рухнула, а жильцы в уцелевшей части наотрез отказываются оставить квартиру, несмотря на угрозу обрушения.

По словам спасателя, сам факт мародерства установить довольно проблематично в экстремальных условиях, когда службы заняты более важными задачами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Не будем же мы его обыскивать, это дело полиции. Их ловят, как правило, при попытке выноса чужого имущества за периметр оцепления или с поличным прямо на месте преступления, — отмечает собеседник.

По словам специалиста, наводнение никогда не случается внезапно, беду всегда что-то предвещает. Например, в Ленске (Якутия), где угроза подтоплений крайне высока из года в год, население четко знает, куда нести документы и ценные вещи в случае подъема уровня воды, принимает меры к спасению своих автомобилей.

— Люди, которые живут рядом с дамбой, в принципе должны быть готовы к угрозе подтопления. Население нужно готовить к эвакуационным мероприятиям на случай чрезвычайной ситуации.

Особый цинизм

Уголовный кодекс определяет мародерство как корыстные преступления в период военного положения, военного времени, в условиях военного конфликта или ведения боевых действий, рассказал «Известиям» адвокат Константин Кудряшов. По его мнению, уголовный закон в части защиты людей от мародеров в периоды наводнений и иных стихийных бедствий нуждается в доработке.

— Разграбление чужого имущества, оставленного в период наводнений или иных чрезвычайных ситуаций, по закону в настоящее время мародерством не является. Фактически в УК имеется пробел. Такие деяния квалифицируются как обычные кражи (ст. 158 УК РФ), хотя и при наличии отягчающего обстоятельства — совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного бедствия, — поясняет он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Уголовная ответственность за мародерство в современной России после распада СССР отсутствовала до 24 сентября 2022 года, когда была введена ст. 356.1 УК РФ, напоминает адвокат.

— Обычное мародерство наказывается лишением свободы до шести лет, с угрозой насилия — до 10 лет. За групповое мародерство или на сумму более 250 тыс. рублей либо с применением насилия грозит от трех до 12 лет, а на сумму более 1 млн рублей — от 8 до 15 лет. Звучит грозно, но к стихийным бедствиям и наводнениям в настоящее время эта статья неприменима.

Самооборона от мародера

Современные мародеры часто вооружены, имеют современные транспортные средства для ухода от погони. Многие из них готовы пойти и на убийство, рассчитывая, что стихия поможет скрыть следы преступления. Стычки между мародерами и собственниками не редкость в таких ситуациях.

— При встрече с мародерами и угрозе своей жизни человек может защищаться фактически любыми способами, — говорит адвокат Кудряшов. — А если угрозы жизни нет, пострадавший от наводнения может быть обвинен в превышении пределов необходимой обороны. Игнорирование правоохранительной системой института самообороны было столь очевидным, что проблема поднялась на уровень президента, который в конце 2021 года поручил Верховному суду обратить внимание на этот вопрос. Исполняя поручение, ВС изменил свои разъяснения, но на практике часто ничего не меняется.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Поэтому, если при защите своего имущества человек причинит легкий вред здоровью грабителя, скорее всего, государство признает право на самозащиту. Если причинит нападавшему тяжкий вред, то есть все шансы получить срок по ст. 111 УК РФ, по которой грозит до восьми или 10 лет, а если человек убьет мародера — у него будет право заявить о рассмотрении дела в суде присяжных, где народ, вероятно, встанет на сторону жертвы мародерства и такой человек будет оправдан, но произойдет это примерно через год после пребывания в СИЗО, пояснил юрист.

Адвокат Екатерина Бельская считает, что деньги, драгоценности и прочие ценности лучше не держать дома в значительных количествах.